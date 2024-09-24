Два члена банды Басаева приговорены к 24 и 25 годам заключения

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Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил Нажмудина Дудиева и Ибрагима Донашева, являющихся членами банды Шамиля Басаева, к 24 и 25 годам строгого режима соответственно. Об этом пишет РИА Новости.

Также обоих лишили воинских званий.

По версии следствия, Дудиев и Донашев, находясь в составе банды Супьяна Арсанакаева и Висхана Заитова в июле 2005 года, приняли участие в похищении и убийстве мужчины, тело которого в дальнейшем использовали при совершении теракта в селе Знаменское Надтеречного района Чечни.

СУ СКР РФ по республике выяснило, что они припарковали возле жилых домов автомобиль, начиненный взрывчаткой, в котором находилось тело жертвы, переодетое в форму российского военнослужащего. При этом для привлечения внимания горожан и полицейских один из подсудимых выстрелил по автомобилю, а после начала следственно-оперативных мероприятий было активировано взрывное устройство.

В результате взрыва погибли 15 человек, 36 получили ранения разной степени тяжести. В числе погибших и пострадавших также были сотрудники правоохранительных органов.

В сентябре 2021 года следователи задержали еще двух членов банды Басаева – Альберта Елакаева и Алимхана Мусаева, принимавших участие в нападении на населенные пункты Дагестана в 1999 году. В середине июля того года они добровольно вступили в состав незаконного вооруженного формирования, которым руководили Басаев и Эмир Хаттаб. После чего приняли активное участие в совершении тяжких и особо тяжких преступлений.

При этом сам Басаев был ликвидирован в ночь на 10 июля 2006 года в районе села Экажево.