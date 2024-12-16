ФСБ задержала боевиков банды Басаева

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Два участника незаконного вооруженного формирования террористов Шамиля Басаева и Эмира Хаттаба, Хамидула Япов и Минкаил Магамадов, были задержаны ФСБ РФ. Об этом сообщает RT со ссылкой на Следственный комитет России.

По информации следствия, Япов участвовал в совершенном 4 октября 1999 года нападении в районе станицы Червленной Шелковского района Чечни. Магамадов, в свою очередь, принимал участие в нападении на солдат Псковской дивизии ВДВ 29 февраля 2000 года в селе Улус-Керт Шатойского района. В результате преступных действий боевиков погибли 99 российских солдат, 32 человека были ранены.

Япову и Магамадову были предъявлены обвинения по трем статьям: о бандитизме, вооруженном мятеже и посягательстве на жизнь военнослужащих. Отмечается, что из-за особой тяжести совершенных преступлений фигуранты были заключены под стражу.

В сентябре 2021 года следователи задержали двоих членов банды Басаева – Альберта Елакаева и Алимхана Мусаева, принимавших участие в нападении на населенные пункты Дагестана в 1999 году. В середине июля того года они добровольно вступили в состав банды, которым руководили Басаев и Хаттаб. После чего приняли активное участие в совершении тяжких и особо тяжких преступлений.

При этом сам Басаев был ликвидирован в ночь на 10 июля 2006 года в районе села Экажево.