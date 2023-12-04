В Индии выявили проблемы в сиропе от кашля, связанном со смертью детей в Камеруне – СМИ

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Индия проверила сироп от кашля, который мог спровоцировать смерть шестерых детей в Камеруне. Специалисты выявили неустановленные проблемы с качеством как минимум в одном из пяти образцов, передает агентство Reuters со ссылкой на источники.

Всемирная организация здравоохранения заявила в июле, что в одном из брендов детских лекарств, продаваемых в Камеруне под торговой маркой Naturcold, содержание токсичного диэтиленгликоля более чем в 200 раз превышает допустимое.

По данным ВОЗ, сироп содержал 28,6% токсичных веществ при максимально допустимом не более 0,1%. Позже власти Индии приказали медицинской компании Riemann Labs прекратить производственную деятельность и направили пять образцов сиропа на испытания.

Один из пяти таких образцов Naturcold был нестандартного качества, уточнили источники агентства.

Ранее сообщалось, что специалисты начали изучать сироп от кашля компании Marion Biotech после смерти 18 детей в Узбекистане. Группа специалистов по контролю за лекарствами штата Уттар-Прадеш вместе с генеральным контролером провели инспекцию на предприятии Marion Biotech в Нойде.

В России не зарегистрированы опасные индийские сиропы от кашля – Минздрав