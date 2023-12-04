04 декабря, 12:54Происшествия
Губернатор Воронежской области подтвердил гибель генерал-майора ВС РФ Завадского
Фото: телеграм-канал "Блокнот Воронеж"
Губернатор Воронежской области Александра Гусева подтвердил гибель заместителя командующего 14-го Армейского Корпуса Северного флота генерал-майора ВС РФ Владимира Завадского.
В своем телеграм-канале глава региона сообщил, что Завадский погиб на боевом посту в зоне проведения спецоперации, назвав это тяжелой утратой. Гусев выразил глубокие соболезнования родным, близким и сослуживцам генерал-майора. Он также подчеркнул, что Завадский был до конца верен призванию защитника Отечества.
"Везде, куда направляла его Родина, показывал пример верности долгу, свидетельством чему являются многочисленные награды", – написал Гусев.
Он добавил, что до августа 2021 года Завадский командовал 4-й гвардейской Кантемировской Краснознаменной танковой дивизией, с которой у Воронежской области налажены давние добрые отношения.
О смерти Владимира Завадского в зоне спецоперации стало известно 29 ноября. При этом Минобороны РФ не подтверждало информацию о его гибели.
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