Губернатор Воронежской области подтвердил гибель генерал-майора ВС РФ Завадского

Фото: телеграм-канал "Блокнот Воронеж"

Губернатор Воронежской области Александра Гусева подтвердил гибель заместителя командующего 14-го Армейского Корпуса Северного флота генерал-майора ВС РФ Владимира Завадского.

В своем телеграм-канале глава региона сообщил, что Завадский погиб на боевом посту в зоне проведения спецоперации, назвав это тяжелой утратой. Гусев выразил глубокие соболезнования родным, близким и сослуживцам генерал-майора. Он также подчеркнул, что Завадский был до конца верен призванию защитника Отечества.

"Везде, куда направляла его Родина, показывал пример верности долгу, свидетельством чему являются многочисленные награды", – написал Гусев.

Он добавил, что до августа 2021 года Завадский командовал 4-й гвардейской Кантемировской Краснознаменной танковой дивизией, с которой у Воронежской области налажены давние добрые отношения.

О смерти Владимира Завадского в зоне спецоперации стало известно 29 ноября. При этом Минобороны РФ не подтверждало информацию о его гибели.