В ЛНР задержали гражданина Украины по делу о шпионаже за российскими военными

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Сотрудники спецслужб в Луганской Народной Республике (ЛНР) задержали гражданина Украины, осуществлявшего шпионаж за российскими военными. Об этом ТАСС сообщили в региональном главке ФСБ РФ.

"УФСБ России по Луганской Народной Республике пресечена противоправная деятельность гражданина Украины, действовавшего в интересах иностранных разведывательных органов", – говорится в сообщении.

Согласно установленным данным, мужчина собирал данные о расположении российских военных и техники, а затем передавал их украинской армии. По факту произошедшего в отношении него возбудили уголовное дело по статье 276 ("Шпионаж").

Ранее украинского шпиона задержали в Крыму. Он по заданию украинских спецслужб отслеживал передвижения подразделений Росгвардии, собирал данные о системе инженерных сооружений и заграждений, которые предназначаются для обороны Крыма.

