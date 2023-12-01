Жителя Рязани задержали за совершение терактов по заданию военной разведки Украины

Фото: ТАСС/ЦОС ФСБ РФ

Российские спецслужбы задержали за совершение терактов жителя Рязани, завербованного военной разведкой Украины, сообщает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ России и пресс-службу Следственного комитета РФ.

По данным следствия, подозреваемого установили при расследовании уголовного дела о подрыве 11 ноября 2023 года самодельного взрывного устройства на перегоне Рыбное – Блокпост 204-й километр в Рязанской области. В результате этих действий опрокинулись 15 вагонов проходившего грузового состава.

Подозреваемым оказался житель Рязанской области 1988 года рождения. У него два гражданства – российское и итальянское. В ходе допроса он признался в содеянном.

Мужчина рассказал, что в феврале текущего года в Стамбуле его завербовали сотрудники Главного управления разведки Минобороны Украины, после чего он прошел диверсионную подготовку в Латвии при непосредственном участии местных спецслужб. В марте он вернулся в Рязань.

Ранее Следственный комитет предъявил обвинения 40-летнему Олегу Венгрыжановскому, задержанному по подозрению в подготовке взрыва на железнодорожных путях.

Его обвинили в подготовке теракта и изготовлении взрывчатки, а также заключили под стражу на срок два месяца, то есть до 27 января 2024 года.

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