Самолет Тель-Авив – Москва сменил курс по указанию диспетчера из-за другого борта

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Самолет Тель-Авив – Москва сменил курс над Черным морем по указанию диспетчера, траекторию движения пересекало другое воздушное судно, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу авиакомпании "Аэрофлот".

По данным источника в авиадиспетчерских службах, до этого один из двух воздушных судов-разведчиков над Черным морем бессистемно пересекал установленные трассы гражданской авиации и приблизился к пассажирскому Airbus Тель-Авив – Москва.

"Экипаж сообщил о срабатывании сигнализации об опасном сближении. Между самолетами по вертикали было менее 20 метров. Диспетчеры дали команду гражданскому самолету снизиться на 500 метров и занять более безопасный эшелон", – говорится в сообщении.

Уточняется, что борт-нарушитель на запросы с земли не отвечал.

Позже стало известно, что воздушное судно, которое пересекло установленные трассы, принадлежит НАТО и является самолетом-разведчиком CL-600.

В свою очередь, в Росавиации сообщили, что увеличившаяся интенсивность полетов самолетов Североатлантического Альянса у границ России создает риски возникновения чрезвычайных ситуаций в небе.

"Увеличившаяся интенсивность полетов самолетов НАТО у границ Российской Федерации, в том числе над Черным морем, создает риски возникновения опасных инцидентов в отношении гражданских воздушных судов", – цитирует представителя ведомства РИА Новости.

Ранее самолет латвийской национальной авиакомпании AirBaltic, который вернулся в Ригу из Стокгольма, в связи с плохими метеоусловиями съехал с маневровой дорожки в аэропорту.