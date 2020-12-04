Момент ДТП на Кутузовском проспекте попал на видео

Момент аварии, которая произошла в районе дома 30 на Кутузовском проспекте, попал на видео. Видеозапись ДТП была размещена в Telegram-канале "Дептранс.Оперативно".

По предварительным данным, в аварии пострадали три человека. "Проезжая часть убрана. Движение восстановлено полностью по всем полосам", – говорится в сообщении ведомства.

Причина крупной аварии в столице выясняется, на месте работают экстренные службы.

Авария с участием BMW и Kia произошла на Кутузовском проспекте. Из-за ДТП движение по трем полосам было временно ограничено, а длина затора составляла один километр. В настоящее время все ограничения сняты.