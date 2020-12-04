Три человека пострадали в аварии на Кутузовском проспекте

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Три человека получили травмы при столкновении автомобилей на Кутузовском проспекте. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в экстренных службах.

"Предварительно, трое пострадавших. Эвакуаторы на месте", – сказал собеседник агентства.

В настоящий момент на месте происшествия работают сотрудники ГИБДД. Специалисты выясняют обстоятельства аварии.

Авария произошла возле дома 30 на Кутузовском проспекте. Водителей предупредили о перекрытых трех полосах из-за ДТП на Кутузовском проспекте, длина дорожного затора достигала одного километра. В настоящее время ограничения сняты.