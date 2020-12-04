Фото: телеграм-канал "Москва 24"

Три полосы перекрыли на Кутузовском проспекте из-за ДТП, сообщает пресс-служба Дептранса Москвы в Telegram-канале.

По данным пресс-службы, длина дорожного затора в районе ДТП достигла одного километра.

"Перекрыты 4-я, 5-я, 6-я полосы движения. Движение затруднено на один километр", – говорится в сообщении департамента транспорта столицы. Известно, что две иномарки столкнулись в районе дома 30, на место прибыли сотрудники ДПС.

Обстоятельства ДТП неизвестны, согласно предварительным данным, есть пострадавшие.