Крупная авария произошла на Кутузовском проспекте

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Крупная авария с участием Kia и BMW произошла в Москве на Кутузовском проспекте в районе дома 30. По предварительным данным, в результате ДТП есть пострадавшие.

На место происшествия прибыли экстренные службы, причина аварии выясняется.

Водителей предупредили, что на данном участке осложнено движение по 4-й, 5-й и 6-й полосам движения. Автомобилистов попросили выбирать пути объезда, так как длина дорожного затора достигла одного километра.

Ранее один человек погиб в ДТП на Симферопольском шоссе. ДТП произошло в районе дома 12.