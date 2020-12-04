Движение восстановлено после ДТП на Кутузовском проспекте

Фото: телеграм-канал "Москва 24"

Движение транспорта восстановлено после ДТП на Кутузовском проспекте, сообщает пресс-служба департамента транспорта в своем телеграм-канале.

Проезжую часть освободили для движения.

Ранее сообщалось о перекрытии трех полос из-за аварии. Длина затора в районе ДТП достигла одного километра.

Несколько иномарок столкнулись в районе дома 30. На место тут же прибыли экстренные службы и эвакуаторы.

По предварительным данным, в результате происшествия пострадали три человека.