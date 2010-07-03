Мост обрушился в Иркутской области

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На автодороге между Иркутском и Киренском обрушился мост через реку Макаровку. Это случилось после того, как по нему попытался проехать 60-тонный грузовик при максимально допустимой нагрузке на мост в 20 тонн, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального управления МЧС.

"20 тонн – допустимая максимальная нагрузка на мост, а вес Scania с полуприцепом составлял более 60 тонн. Соответственно, произошло преломление моста", – сказал собеседник агентства.

В пресс-службе отметили, что в результате обрушения моста никто не пострадал.

Мост связывает город Киренск – районный центр – с Иркутском. Из-за обрушения специалисты оборудовали временную переправу по льду реки для легковых автомобилей. Ледовую дорогу также сделают для грузового транспорта, добавили в пресс-службе.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области, движение транспорта в районе места происшествия затруднено.

Ранее сообщалось, что два человека получили травмы в результате обрушения моста в микрорайоне Оренбурга. В пресс-службе городской мэрии заявили, что мост был на реконструкции и находился на балансе региона. Пострадавшие вешали объявление, что будут проводиться работы с опорами моста. Мост соединяет Загородное шоссе и улицу Терешковой. С 15 ноября в месте проводимых работ ввели поэтапное ограничение движения транспортных средств на улице Терешковой.

