Два человека получили травмы в результате обрушения моста в Оренбурге

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Два человека получили травмы в результате обрушения моста в микрорайоне Оренбурга, их состояние оценивается как средней степени тяжести, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС России.

В пресс-службе городской мэрии заявили, что мост был на реконструкции и находился на балансе региона. Пострадавшие вешали объявление, что будут проводиться работы с опорами моста.

Мост соединяет Загородное шоссе и улицу Терешковой. С 15 ноября в месте проводимых работ ввели поэтапное ограничение движения транспортных средств на улице Терешковой.

Ранее в МЧС по Московской области опровергли разрушение пролета моста на ЦКАД. По их данным, мост просто недостроенный.

Речь идет о сооружении на 52-м километре трассы М4 . О разрушении сообщили СМИ.