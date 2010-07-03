В МЧС опровергли разрушение пролета моста на ЦКАД

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В МЧС по Московской области опровергли разрушение пролета моста на ЦКАД. По их данным, мост просто недостроенный.

"Никакого сложившегося моста на 52-м километре трассы М4 нет. Это в районе Домодедово, там есть недостроенный мост. С ним все в порядке, он просто недостроенный", – рассказали в пресс-службе Москве 24.

Ранее СМИ сообщали, что пролет моста на ЦКАД в районе трассы М4 разрушился. Данных о пострадавших не было.