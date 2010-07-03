В Подмосковье обрушился мост через реку Ламу

Фото: ГУ МЧС России по Московской области

Мост обрушился через реку Ламу в Волоколамском районе Подмосковья. Об этом сообщает ГУ МЧС России по Московской области.

Сообщение поступило в оперативно-дежурную смену ЦУКС в 12:50. Мост обрушился при попытке груженого автомобиля "МАЗ" проехать по мосту.

Обрушились три железобетонные плиты в средней части моста. ЧП случилось в городском округе Волоколамск, с/п Ярополецкое.

Никто не пострадал. К ликвидации последствий обрушения привлечено 6 единиц техники и 16 человек.

В ноябре прошлого года обрушился 120-метровый пролет моста через реку Савалу под Воронежем. Это случилось, когда по одной из полос проезжали два "Камаза" с зерном, а на другой велись ремонтные работы. Пострадали водители грузовиков и четверо рабочих подрядной организации "Мостострой" из Тамбова. Следственный комитет проводил проверку.

