Военное крыло ХАМАС заявило о гибели более 60 пленных из-за ударов Израиля по Газе

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Свыше 60 пленных погибли в результате израильских ударов по сектору Газа с 7 октября. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на бригаду Аль-Кассам (военное крыло палестинского движения ХАМАС).

Отмечается, что после поисковых операций тела 23 из них продолжают находиться под обломками.

"Похоже, мы не сможем добраться до них из-за того, что продолжается ужасная агрессия против Газы", – говорится в сообщении.

7 октября Израиль подвергся массированной ракетной атаке со стороны сектора Газа. По стране было запущено несколько тысяч ракет. Одновременно с этим бойцы ХАМАС проникли в приграничные районы на юге Израиля и захватили мирных граждан и израильских военных в заложники.

В ответ на это Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи". С начала эскалации конфликта со стороны Израиля погибли более 1,4 тысячи человек. Со стороны Газы погибли 9 488 человек, еще 23,5 тысячи пострадали.

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