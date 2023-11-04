Спасатели в Новосибирске вытащили вилы из головы местного жителя

Фото: телеграм-канал "СПАСАТЕЛИ МАСС"

Спасатели муниципальный аварийно-спасательной службы (МАСС) Новосибирска оказали помощь местному жителю, голову которого насквозь проткнули вилы. Об этом сообщается на странице службы в соцсети "ВКонтакте".

"Работы проводились в операционной одной из больниц совместно с хирургами, где находился пострадавший, у которого сквозь всю голову прошли вилы", – говорится в сообщении.

Для спасения пострадавшего специалистам предстояло распилить и разъединить зубья инструмента. После этого мужчину 1971 года рождения передали хирургам.

До этого в Подмосковье оказали помощь енотовидной собаке, застрявшей в колодце. Животному пришли работники 203-й пожарно-спасательной части. После спасения собака убежала в естественную среду обитания.

