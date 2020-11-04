Мошенники похитили у московского пенсионера 1 млн рублей под предлогом обмена денег

16:59
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Московский пенсионер стал жертвой мошенников, представившихся сотрудниками Пенсионного фонда. Две неизвестные женщины похитили у мужчины миллион под предлогом обмена денег, сообщает пресс-служба Главного управления МВД России по городу.
"Злоумышленницы позвонили в квартиру пенсионера 1925 года рождения и, представившись сотрудниками Пенсионного фонда, под предлогом обмена денежных купюр совершили кражу 1 миллиона 100 тысяч рублей", – говорится в сообщении.
После этого мошенницы скрылись. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Кража".
Ранее из квартиры пенсионерки на северо-востоке столицы злоумышленник похитил 20 тысяч долларов и 500 тысяч рублей.
Также сообщалось о неизвестных, которые украли украшения из квартиры пенсионерки в центре Москвы. Общая сумма материального ущерба составила 900 тысяч рублей. В отношении злоумышленников возбуждено уголовное дело по статье "Кража в крупном размере".
"Московский патруль": в метро задержали подозреваемого в краже у пассажира
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