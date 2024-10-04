04 октября, 10:37Происшествия
Мужчина задержан за нанесение побоев подростку, не оплатившему проезд в метро Москвы
"Подросток, не оплатив проход в метро, прошел через турникет за впереди идущим пассажиром. Заметив мальчика, агрессивно настроенный гражданин развернулся и, обхватив его рукой, повалил на пол, после чего скрылся", – говорится в публикации.
Юноша сообщил о случившемся правоохранителям, дежурившим на станции. Позже в больнице у него зафиксировали ушибы.
Сотрудники УВД на Московском метрополитене задержали 42-летнего мужчину по месту жительства. Расследуется уголовное дело о побоях.
Ранее москвич избил пассажира метро на станции "Севастопольская". Между двумя пассажирами произошел конфликт из-за того, что мужчина задел другого при проходе на платформу. В ответ на это злоумышленник ударил пять раз своего оппонента в область лица, после чего тот упал.
По данному факту было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 111 УК РФ ("Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью").
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