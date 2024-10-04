Мужчина задержан за нанесение побоев подростку, не оплатившему проезд в метро Москвы

Видео: пресс-служба ГУ МВД РФ по городу Москве

Житель Балашихи задержан за нанесение телесных повреждений 14-летнему подростку в вестибюле станции ЦСКА Большой кольцевой линии (БКЛ) метро. О происшествии сообщается на портале столичного главка МВД РФ.

"Подросток, не оплатив проход в метро, прошел через турникет за впереди идущим пассажиром. Заметив мальчика, агрессивно настроенный гражданин развернулся и, обхватив его рукой, повалил на пол, после чего скрылся", – говорится в публикации.

Юноша сообщил о случившемся правоохранителям, дежурившим на станции. Позже в больнице у него зафиксировали ушибы.

Сотрудники УВД на Московском метрополитене задержали 42-летнего мужчину по месту жительства. Расследуется уголовное дело о побоях.

Ранее москвич избил пассажира метро на станции "Севастопольская". Между двумя пассажирами произошел конфликт из-за того, что мужчина задел другого при проходе на платформу. В ответ на это злоумышленник ударил пять раз своего оппонента в область лица, после чего тот упал.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 111 УК РФ ("Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью").

