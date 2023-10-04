Взрыв газа произошел в многоквартирном доме в башкирском Янауле

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Взрыв газа произошел в жилом доме в Янауле в Башкирии. Главное управление МЧС по республике рассказало о происшествии в своем официальном телеграм-канале.

Спасатели уточнили, что горения на месте случившегося нет. В результате ЧП пострадал человек, его доставили в тяжелом состоянии в центральную районную больницу.

"В Янауле по улице Ленина, по предварительной информации, произошел хлопок газовоздушной смеси в квартире на пятом этаже пятиэтажного жилого многоквартирного дома", – сообщается в публикации.

В квартире, где произошел взрыв газа, выбило стекла и входную дверь, также была разрушена перегородка. Кроме того, в других квартирах на этаже были выбиты металлические двери.

На месте работают восемь спасателей и три единицы техники. Специалисты намерены выяснить, что стало причиной ЧП.

Ранее в МЧС по Тюменской области сообщили, что взрыв газа произошел на пятом этаже в жилом доме в Тобольске. Площадь возгорания составила 800 квадратных метров.

Информационный центр правительства региона со ссылкой на департамент здравоохранения заявил, что три человека были доставлены в больницу.

Прокуратура Тюменской области проконтролирует ход проверки по данному инциденту. Следователи завели уголовное дело.



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