СК допросил более 30 человек после взрыва газа в доме в Балашихе

Фото: телеграм-канал "ГСУ СК России по Московской области"

СК РФ допросил более 30 человек, в том числе сотрудников газовой службы и управляющей компании, из-за взрыва газа в многоэтажном доме в подмосковной Балашихе. Об этом рассказали в пресс-службе ГСУ СК по области.

Как сообщили в ведомстве, на данный момент следователи изучили всю изъятую документацию.

"Назначены судебно-медицинские, взрыво-техническая, взрыво-технологическая, техническая, строительно-технологическая, судебно-технологическая экспертизы", – сказано в заявлении СК РФ.

Также следователи и криминалисты вместе со специалистами начали осмотр пострадавших в результате обрушения квартир, а также проверку газовых приборов.

Взрыв газа в жилом доме на Октябрьской улице в Балашихе произошел 20 сентября. В результате повреждения получили не менее 10 квартир.

Стены дома несколько раз обрушались, двое спасателей, попавших под повторное обрушение дома, погибли. По информации МЧС, из-под завалов были извлечены еще четыре спасателя, которые были переданы врачам.

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по статье "Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности".

МЧС организовало горячую линию для эвакуированных жильцов поврежденного дома 8 (800) 700-56-76.

Причиной ЧП в доме в Балашихе стала утечка газа в одной из квартир