Следователи завели уголовное дело после взрыва газа в Тобольске

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Следователи завели уголовное дело после взрыва газа с последующим возгоранием в жилом доме Тобольска Тюменской области. Об этом рассказали в пресс-службе СУ СК по региону.

Как сообщили в СК, вечером 1 октября в одной из квартир пятиэтажного дома произошел хлопок газа. В связи с этим следователи завели дело по статье 238 УК РФ ("Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья граждан").

В пресс-службе отметили, что следователи осмотрят место происшествия, а также выяснят причины и обстоятельства случившегося. СК запланировали также необходимые экспертизы.

Ранее в пресс-службе ГУ МЧС по Тюменской области сообщили, что взрыв газа произошел на пятом этаже в жилом доме в Тобольске.

Сотрудники МЧС эвакуировали 300 человек из здания. На данный момент площадь возгорания составляет 800 квадратных метров.

Информационный центр правительства региона со ссылкой на департамент здравоохранения заявил, что на данный момент три человека доставлены в больницу. Сейчас их обследует мультидисциплинарная бригада врачей.

Глава региона Максим Афанасьев добавил, что пожар удалось локализовать. Также он сообщил, что для временного пребывания граждан выделили автобус.

Прокуратура Тюменской области проконтролирует ход проверки в связи с взрывом газа в жилом доме.

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