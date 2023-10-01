В Тобольске произошел взрыв газа в жилом доме

Фото: телеграм-канал "Прокуратура Тюменской области"

Взрыв газа произошел на пятом этаже в жилом доме в Тобольске Тюменской области. Об этом заявили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

"Поступило сообщение о том, что произошел хлопок газовоздушной смеси с последующим горением на пятом этаже пятиэтажного дома", – отметили в пресс-службе.

По информации ведомства, огонь перекинулся на кровлю жилого дома. В связи с этим сотрудники МЧС эвакуировали 300 человек из здания, а также спасли двоих жильцов из зоны воздействия опасных факторов.

На данный момент площадь возгорания составляет 800 квадратных метров. На месте работают 60 человек личного состава МЧС, а также 20 единиц основной и специальной техники.

Информационный центр правительства региона со ссылкой на департамент здравоохранения заявил, что на данный момент три человека доставлены в больницу. Сейчас их обследует мультидисциплинарная бригада врачей.

Глава региона Максим Афанасьев добавил, что пожар удалось локализовать. Также он сообщил, что для временного пребывания граждан выделили автобус.

"Сейчас решаем вопрос по временному размещению, предварительно, 320 жителей из 98 квартир", – добавил он в своем телеграм-канале.

Прокуратура Тюменской области проконтролирует ход проверки в связи с взрывом газа в жилом доме.

Ранее взрыв газа в жилом доме на Октябрьской улице в Балашихе произошел 20 сентября. В результате повреждения получили не менее 10 квартир.

Стены дома несколько раз обрушались, двое спасателей, попавших под повторное обрушение дома, погибли. По информации МЧС, из-под завалов были извлечены еще четыре спасателя, которые были переданы врачам.

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по статье "Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности".

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