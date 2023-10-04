В МИД Украины подтвердили гибель пяти граждан страны в ДТП в Италии

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Пятеро граждан Украины погибли и еще трое пострадали в результате падения пассажирского автобуса в Италии в районе Венеции. Об этом сообщил официальный представитель министерства иностранных дел Украины Олег Николенко.

"Украинское посольство в Риме и генеральное консульство в Милане уже занимаются аварией, произошедшей ночью на трассе А4 вблизи Венеции", – передает ТАСС его слова.

Николенко добавил, что сейчас диппредставители пытаются выйти на связь с родственниками пострадавших.

По данным СМИ, в результате инцидента погибшими числится 21 человек, из которых двое детей. Также 18 человек получили ранения, среди них есть несовершеннолетние. Все пострадавшие были доставлены в медучреждения разных городов на северо-востоке Италии. Состояние некоторых пассажиров оценивается как крайне тяжелое.

В свою очередь, венецианские власти заявили, что всего в автобусе находились 39 человек, включая 40-летнего итальянского водителя, который погиб. В настоящее время продолжается установление личностей жертв и пострадавших.

Одной из версией произошедшего специалисты называют недомогание водителя, другой – автобус мог загореться, что привело к его последующему выезду за парапет эстакады.

Автокатастрофа произошла накануне в районе Венеции. Автобус упал возле железнодорожной станции с высоты 10 метров на электрические провода и загорелся. В связи со случившимся премьер-министр Италии Джорджа Мелони выразила соболезнования от имени правительства.

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