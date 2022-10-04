Стала известна причина взрыва банкомата на станции метро "Нагатинская" в Москве

Фото: талеграм-канал "Дептранс. Оперативно"

Взрыв банкомата на станции "Нагатинская" Серпуховско-Тимирязевской линии метро произошел из-за подрыва петарды одним из пассажиров. Об этом рассказали в пресс-службе столичного Дептранса.

"Злоумышленник бросил петарду в банкомат ВТБ, находящийся у выхода со станции. В результате хлопка петарды никто не пострадал, банкомат получил повреждения", – говорится в сообщении.

Отмечается, что подозреваемого уже опознали, в настоящее время его разыскивает полиция.

Инцидент произошел во вторник, 4 октября. Как сообщали очевидцы, от взрыва осколки разлетелись во все стороны.



Видео: Москва 24

В конце июля этого года в подмосковных Мытищах неизвестные взорвали банкомат и похитили из него деньги. Инцидент произошел в магазине, расположенном в деревне Пирогово. По данным правоохранительных органов, взрыв был произведен посредством заполнения банкомата газом.

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