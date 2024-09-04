Метеоролог Тишковец: радиоактивные вещества из Чернобыля могут за сутки долететь до Польши

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Радиоактивные вещества из чернобыльской зоны отчуждения, где горит лес, могут за сутки долететь до Польши. Об этом заявил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец, передает RT.

Эксперт отметил, что в случае выброса радиоактивных веществ в нижний пограничный слой атмосферы от земли до трех километров они будут смещаться по северным областям Украины и достигнут Польши через 24 часа.

Из-за пожаров на территории Чернобыля и тления торфяников в Броварском районе Киевской области может ухудшиться качество воздуха, а также появиться смог, уточнил Тишковец.

Ранее глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси сообщил о начале работы миссии организации на Чернобыльской АЭС. Специалисты агентства останутся на всех украинских АЭС для оказания помощи в области ядерной безопасности и защиты. До этого Гросси также заявил о создании постоянной миссии на Южно-Украинской АЭС.