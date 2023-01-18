Гросси сообщил о начале работы миссии МАГАТЭ на Чернобыльской АЭС

Фото: РИА Новости/министерство обороны РФ

Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси сообщил о начале работы миссии организации на Чернобыльской атомной электростанции.

"МАГАТЭ продолжает расширять свое присутствие на Украине. Сегодня я запустил [работу] миссии поддержки и помощи МАГАТЭ в Чернобыле", – написал он на своей странице в Twitter.

Гросси добавил, что специалисты МАГАТЭ останутся на всех АЭС на территории Украины для оказания жизненно важной помощи в сфере ядерной безопасности и защиты в сложные времена.

Ранее гендиректор организации сообщил о создании постоянной миссии на Южно-Украинской АЭС. Гросси разместил видеоролик с поднятием на объекте флага организации и напомнил, что около года назад специалисты организации уже посещали станцию.



Эксперты МАГАТЭ приступили к работе на Южно-Украинской АЭС

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!