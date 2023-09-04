04 сентября, 07:35Происшествия
Пожар на складе лакокрасочных изделий в Подмосковье ликвидирован
Фото: телеграм-канал "Прокуратура Московской области"
Возгорание на складе лакокрасочных изделий в подмосковном городе Видное полностью ликвидировано. Об этом сообщается в официальном телеграм-канале МЧС России.
В ведомстве отметили, что информации о возможных пострадавших в результате пожара пока нет.
О возгорании в складских помещениях по хранению лакокрасочных изделий в подмосковном Видном стало известно вечером 3 сентября. Площадь пожара составляла 1,2 тысячи квадратных метров.
В прокуратуре Московской области сообщили, что надзорное ведомство начало проверку по факту случившегося. Сотрудники прокуратуры устанавливают все обстоятельства инцидента.
Пожар вспыхнул на складе с лакокрасочными материалами в Видном
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