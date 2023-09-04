Пожар на складе лакокрасочных изделий в Подмосковье ликвидирован

Фото: телеграм-канал "Прокуратура Московской области"

Возгорание на складе лакокрасочных изделий в подмосковном городе Видное полностью ликвидировано. Об этом сообщается в официальном телеграм-канале МЧС России.

В ведомстве отметили, что информации о возможных пострадавших в результате пожара пока нет.

О возгорании в складских помещениях по хранению лакокрасочных изделий в подмосковном Видном стало известно вечером 3 сентября. Площадь пожара составляла 1,2 тысячи квадратных метров.

В прокуратуре Московской области сообщили, что надзорное ведомство начало проверку по факту случившегося. Сотрудники прокуратуры устанавливают все обстоятельства инцидента.



Пожар вспыхнул на складе с лакокрасочными материалами в Видном