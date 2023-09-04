Открытое горение на складе лакокрасочных изделий в Подмосковье ликвидировано

Фото: телеграм-канал "МЧС России"

Огнеборцы ликвидировали открытое горение на складе в городском округе Ленинском. Об этом сообщается в телеграм-канале МЧС России.

Как сообщили в прокуратуре Московской области, возгорание произошло на складе по хранению лакокрасочных изделий.

По факту пожара надзорное ведомство начало проверку, в ходе которой будут установлены все обстоятельства инцидента, а также будет дана оценка исполнению требований федерального законодательства, в том числе и о пожарной безопасности.

О возгорании в нежилом здании в городском округе Ленинском в Подмосковье стало известно поздно вечером 3 сентября. Площадь пожара составляет 1,2 тысячи квадратных метров.

Как сообщили в МЧС, всего к тушению пожара привлекаются 75 человек и 25 единиц техники.