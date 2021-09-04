СК сообщил о задержании подозреваемого в похищении девушки в Нижегородской области

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Подозреваемый в похищении девушки в Нижегородской области задержан. Им оказался 39-летний местный житель. Об этом в субботу, 4 сентября, сообщается на сайте регионального СК.

"В ходе расследования уголовного дела <...> по горячим следам установлен и задержан 39-летний житель Нижнего Новгорода", – говорится в сообщении.

Уточняется, что сейчас мужчину допрашивают.

Ранее стало известно, что 23-летняя жительница Нижнего Новгорода ушла из дома и пропала. Заявление в полицию написала ее мать. Позже девушку обнаружили в подвале гаража в Приокском районе.

По данным следствия, 24 августа потерпевшая встретилась с мужчиной, с которым она начала общаться на сайте знакомств, и уехала с ним в неизвестном направлении, после чего перестала выходить на связь. По словам девушки, мужчина угрожал ей ножом. В подвале она провела девять дней.

Возбуждено дело о похищении, совершенном с угрозой применения насилия.

Ранее сообщалось, что в Краснодаре мужчина избил девушку и попытался спрятать ее в багажнике машины. Однако сделать это у него не получилось, так как вмешался прохожий.