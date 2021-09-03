Раскрыты подробности похищения девушки, найденной в Нижнем Новгороде

03 сентября, 19:43
Фото: СК РФ
Похититель девушки в Нижнем Новгороде удерживал ее в подвале гаража и насиловал. Об этом сообщается на сайте регионального управления СК.
24 августа 23-летняя жительница Нижнего Новгорода ушла из дома и пропала. Ее мать написала заявление в полицию. Следователи возбудили уголовное дело по части 1 статьи 105 УК России ("Убийство"). 2 сентября девушку нашли в подвальном помещении гаража в Приокском районе.
По данным следователей, 24 августа потерпевшая встретилась с мужчиной, с которым она начала общаться на сайте знакомств, и уехала с ним в неизвестном направлении, после чего перестала выходить на связь. По ее словам, мужчина угрожал ей ножом. В подвале она провела 9 дней.
В настоящее время возбуждено дело о похищении, совершенном с угрозой применения насилия. Подозреваемому может грозить до 12 лет тюрьмы с ограничением свободы на срок до двух лет или без него.
Ранее сообщалось, что тело мужчины, которого подозревают в сексуальном насилии над детьми, нашли в поселке в Самаре.
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