Выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации и Московскую Городскую Думу
Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Происшествия

03 сентября, 19:43

Раскрыты подробности похищения девушки, найденной в Нижнем Новгороде

происшествия регионы

Фото: СК РФ

Похититель девушки в Нижнем Новгороде удерживал ее в подвале гаража и насиловал. Об этом сообщается на сайте регионального управления СК.

24 августа 23-летняя жительница Нижнего Новгорода ушла из дома и пропала. Ее мать написала заявление в полицию. Следователи возбудили уголовное дело по части 1 статьи 105 УК России ("Убийство"). 2 сентября девушку нашли в подвальном помещении гаража в Приокском районе.

По данным следователей, 24 августа потерпевшая встретилась с мужчиной, с которым она начала общаться на сайте знакомств, и уехала с ним в неизвестном направлении, после чего перестала выходить на связь. По ее словам, мужчина угрожал ей ножом. В подвале она провела 9 дней.

В настоящее время возбуждено дело о похищении, совершенном с угрозой применения насилия. Подозреваемому может грозить до 12 лет тюрьмы с ограничением свободы на срок до двух лет или без него.

Ранее сообщалось, что тело мужчины, которого подозревают в сексуальном насилии над детьми, нашли в поселке в Самаре.

Читайте также

Выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации и Московскую Городскую Думу

© 2012 – 2021

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций    Выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации и Московскую Городскую Думу

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать