Раскрыты подробности похищения девушки, найденной в Нижнем Новгороде

Фото: СК РФ

Похититель девушки в Нижнем Новгороде удерживал ее в подвале гаража и насиловал. Об этом сообщается на сайте регионального управления СК.

24 августа 23-летняя жительница Нижнего Новгорода ушла из дома и пропала. Ее мать написала заявление в полицию. Следователи возбудили уголовное дело по части 1 статьи 105 УК России ("Убийство"). 2 сентября девушку нашли в подвальном помещении гаража в Приокском районе.

По данным следователей, 24 августа потерпевшая встретилась с мужчиной, с которым она начала общаться на сайте знакомств, и уехала с ним в неизвестном направлении, после чего перестала выходить на связь. По ее словам, мужчина угрожал ей ножом. В подвале она провела 9 дней.

В настоящее время возбуждено дело о похищении, совершенном с угрозой применения насилия. Подозреваемому может грозить до 12 лет тюрьмы с ограничением свободы на срок до двух лет или без него.

Ранее сообщалось, что тело мужчины, которого подозревают в сексуальном насилии над детьми, нашли в поселке в Самаре.

