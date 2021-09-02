Тело подозреваемого в сексуальном насилии над малолетними найдено в Самаре

17:30
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Тело мужчины, которого подозревают в сексуальном насилии над детьми, нашли в поселке в Самаре. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК по региону.
Отмечается, что тело местного жителя было обнаружено 2 сентября в лесу в поселке Винтай Красноглинского района Самары. Как предположили следователи, смерть произошла из-за ножевого ранения.
До этого СК возбудил в отношении мужчины уголовное дело по факту насильственных действий сексуального характера, совершенных в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста.
По данным следователей, в 2016–2021 годах мужчина совершил изнасилование двух девочек, которым на момент преступления было 6 и 8 лет. Отмечается, что все это он снимал на камеру.
Ранее сообщалось, что двое безработных с ножом совершили разбойное нападение на подростка в столичном районе Косино-Ухтомском. Известно, что инцидент случился на Большой Косинской улице 26 июля в 20:01. Потерпевшим стал молодой человек 2002 года рождения.
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