Женщина в Москве отбилась от насильника, который залез в ее квартиру через открытое окно

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Полицейские задержали мужчину, который попытался изнасиловать женщину в ее квартире на западе столицы. Об этом сообщает Агентство "Москва".

По предварительным данным, подозреваемый проник в квартиру потерпевшей через открытое окно. Он избил спящую женщину, после чего попытался совершить в отношении нее действия сексуального характера, однако женщине удалось оказать сопротивление.

На данный момент в отношении нападавшего возбуждено уголовное дело по факту покушения на изнасилование, насилия и нарушения неприкосновенности жилища.

Сейчас подозреваемый 2000 года рождения находится под стражей. Расследование продолжается.

Ранее в Москве был задержан мужчина, которого подозревают в избиении и изнасиловании девушки. По имеющейся информации, мужчина напал на незнакомую ему девушку, жестоко избил ее и изнасиловал. После произошедшего злоумышленник похитил вещи потерпевшей и скрылся.

Позднее девушка была госпитализирована. Ее состояние оценивалось как тяжелое.