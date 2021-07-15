Участок Сокольнической линии метро закроют с 17 июля по 8 августа

Выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации и Московскую Городскую Думу
Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Происшествия

20:15

Женщина в Москве отбилась от насильника, который залез в ее квартиру через открытое окно

происшествия город

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Полицейские задержали мужчину, который попытался изнасиловать женщину в ее квартире на западе столицы. Об этом сообщает Агентство "Москва".

По предварительным данным, подозреваемый проник в квартиру потерпевшей через открытое окно. Он избил спящую женщину, после чего попытался совершить в отношении нее действия сексуального характера, однако женщине удалось оказать сопротивление.

На данный момент в отношении нападавшего возбуждено уголовное дело по факту покушения на изнасилование, насилия и нарушения неприкосновенности жилища.

Сейчас подозреваемый 2000 года рождения находится под стражей. Расследование продолжается.

Ранее в Москве был задержан мужчина, которого подозревают в избиении и изнасиловании девушки. По имеющейся информации, мужчина напал на незнакомую ему девушку, жестоко избил ее и изнасиловал. После произошедшего злоумышленник похитил вещи потерпевшей и скрылся.

Позднее девушка была госпитализирована. Ее состояние оценивалось как тяжелое.

Читайте также

Выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации и Московскую Городскую Думу

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций    Выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации и Московскую Городскую Думу

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать