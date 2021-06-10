Неизвестный изнасиловал двух москвичек в "Лосином Острове"

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту изнасилования двух москвичек в "Лосином Острове". Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на старшего помощника руководителя Главного следственного управления СК РФ по столице Юлию Иванову.

Уточняется, что 9 июня в районе пересечения улиц Пермской и Лосиноостровской неизвестный, угрожая предметом, похожим на нож, изнасиловал девушек и скрылся. Кроме того, организована доследственная проверка по факту покушения на изнасилование в том же лесу 10 июня.

В настоящий момент сотрудники правоохранительных органов устанавливают обстоятельства произошедшего, а также разыскивают лицо, причастное к совершению преступления.



Ранее сообщалось, что СК возбудил уголовное дело по факту преступления против половой неприкосновенности 17-летней девушки в Балашихе.

По данным следствия, утром 20 мая неизвестный мужчина напал на девушку, которая занималась спортом в лесу. Угрожая несовершеннолетней ножом, злоумышленник изнасиловал ее.

