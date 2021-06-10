Неизвестный изнасиловал двух москвичек в "Лосином Острове"

10 июня, 20:30
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту изнасилования двух москвичек в "Лосином Острове". Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на старшего помощника руководителя Главного следственного управления СК РФ по столице Юлию Иванову.
Уточняется, что 9 июня в районе пересечения улиц Пермской и Лосиноостровской неизвестный, угрожая предметом, похожим на нож, изнасиловал девушек и скрылся. Кроме того, организована доследственная проверка по факту покушения на изнасилование в том же лесу 10 июня.
В настоящий момент сотрудники правоохранительных органов устанавливают обстоятельства произошедшего, а также разыскивают лицо, причастное к совершению преступления.
Ранее сообщалось, что СК возбудил уголовное дело по факту преступления против половой неприкосновенности 17-летней девушки в Балашихе.
По данным следствия, утром 20 мая неизвестный мужчина напал на девушку, которая занималась спортом в лесу. Угрожая несовершеннолетней ножом, злоумышленник изнасиловал ее.
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