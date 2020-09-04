Медиков, отправивших в морг живую пациентку, привлекут к ответственности

04 сентября, 21:11
Фото: gorcrb.ru
В Курской области медработников районной больницы привлекли к дисциплинарной ответственности за отправку в морг живой пациентки, сообщает РИА Новости со ссылкой на администрацию региона.
"В отношении сотрудников, оказывавших данной пациентке медпомощь, будут приняты меры дисциплинарной ответственности", – сообщили в администрации.
Причиной произошедшего стали нарушения в организации оказания медицинской помощи. В администрации также рассказали, что главный врач Горшеченской районной больницы Роман Кондратенко написал заявление на отпуск с последующим увольнением 10 сентября.
Инцидент произошел в середине августа. Женщину госпитализировали в Горшеченскую больницу 13 августа. На следующие сутки она очнулась в морге. Ее туда отправили после констатации биологической смерти.
Впоследствии женщину перевезли в Курскую областную клиническую больницу. 18 августа поздно вечером пациентка скончалась.
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