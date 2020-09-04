Мужчина погиб при пожаре в частном доме в Шатуре

Фото: пресс-служба СК РФ по Московской области

Мужчина погиб при пожаре в частном доме в городском округе Шатура, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу ГСУ СК РФ по Московской области.

Здание загорелось в деревне Алексино-Туголес. В ведомстве сообщили, что в ходе тушения пожара обнаружили тело человека. По предварительной версии, он был хозяином дома.

Следователи сообщили, что мужчина злоупотреблял алкоголем. Это исходит из предварительных данных, имеющихся в распоряжении следственного управления.

"По данному факту следственным отделом организовано проведение доследственной проверки", – рассказали в ведомстве.

Следователи и криминалисты осмотрели место происшествия и допросили очевидцев. Назначены судебно-медицинская и пожарно-техническая экспертизы.

Ранее возгорание возникло в строительных бытовках в парке Северного речного вокзала в Москве. Прибывшие пожарные остановили распространение огня и ликвидировали его. Пострадавших в результате инцидента не обнаружено.