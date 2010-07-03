Задержан подозреваемый в убийстве женщины на северо-западе столицы

10:14
10:14
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Фото: Москва 24/Александр Авилов
Сотрудники полиции задержали в Солнечногорском городском округе мужчину, которого подозревают в убийстве женщины на северо-западе столицы. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
"Утром 3 сентября в Солнечногорском городском округе сотрудники полиции остановили автомобиль Chevrolet, пассажиром которого оказался безработный мужчина 1980 года рождения", – сказал собеседник агентства.
По данным следствия, подозреваемый поссорился с потерпевшей и задушил ее в квартире на улице Планерной, после чего поместил тело в ванну и скрылся. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело об убийстве.
Тело женщины 1987 года обнаружили в ванне, наполненной водой.
Старший помощник главы ГСУ СК РФ по городу Юлия Иванова сообщила агентству, что подозреваемого доставили в следственный отдел.
По результатам проверки ему предъявят обвинение и изберут меру пресечения.
Ранее сообщалось, что сотрудники правоохранительных органов обнаружили в московской квартире на улице Новослободской тело 41-летней женщины с 26 ножевыми ранениями. Погибшая снимала квартиру у 43-летней москвички, которая по договору с собственником присматривала за жилищем.
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