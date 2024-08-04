Восемь человек ранены в результате обстрела рынка в Алешках Херсонской области

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Роман Васильев

Восемь человек ранены в результате удара Украины по центральному рынку в Алешках Херсонской области и прилегающих к нему жилых кварталах. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Сальдо в своем телеграм-канале.

"Киевские боевики совершили массированный террористический обстрел района", – уточнил он.

По его словам, в результате обстрела никто из граждан не погиб. При этом всех пострадавших с минно-взрывными повреждениями и ранениями разной степени тяжести уже госпитализировали.

Ранее в Белгородской области женщина погибла в результате атаки украинских БПЛА по многоквартирному дому в Шебекино, которая произошла 4 августа. По словам губернатора региона Вячеслава Гладкова, она скончалась на месте происшествия от полученных ранений еще до прибытия врачей. В связи с этим он принес свои искренние соболезнования родственникам погибшей.

