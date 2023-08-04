Женщина спасла девятерых детей участников СВО в Тульской области

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В Тульской области местная жительница спасла девятерых детей участников спецоперации. Об этом сообщается на сайте правительства региона.

Как следует из сообщения местных властей, школьный учитель Татьяна Шуленина сопровождала детей, которые отдыхали в санатории Анапы, и спасла их, когда водитель автобуса потерял сознание.

"Татьяна вовремя среагировала, взяла управление машины на себя и вывезла детей в безопасное место с оживленной трассы, а также вызвала скорую для водителя", – говорится в уведомлении.

Губернатор Тульской области Алексей Дюмин поручил наградить Шуленину региональной наградой – медалью "Честь и мужество". Ее вручат женщине в День Тульской области и День города-героя Тулы.

Ранее в Екатеринбурге нашли пропавшую восьмилетнюю девочку. В данный момент сотрудники ведомства выясняют были ли совершены в отношении девочки противоправные действия.

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