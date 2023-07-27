СК РФ организовал проверку после пропажи восьмилетней девочки в Екатеринбурге

Фото: Следственный комитет РФ

Следственный комитет РФ организовал проверку в связи с исчезновением более суток назад восьмилетней девочки из Екатеринбурге. Об этом сообщает РИА новости со ссылкой на руководителя регионального управления СК Александра Шульгу.

Согласно предварительной информации, 26 июля примерно в 10 утра ребенок вышел из дома, находящегося на Латвийской улице, с этого момента информация о ее местонахождении неизвестна.

"По данному факту организована процессуальная проверка", – сказал он.

В городском управлении МВД РФ добавили, что личный состав полиции Екатеринбурга занимается поисками ребенка.

Сотрудники поисково-спасательном отряде "ЛизаАлерт" по Свердловской области рассказали, что девочка ушла на прогулку и не вернулась домой. Ее приметы: рост 120 сантиметров, худощавое телосложение, светло-русые волосы и карие глаза. Девочка была одета в джинсы голубого цвета, розовую спортивную кофту и темно-синие кроссовки.

Ранее сообщалось, что пропавшего в Республике Тыве четырехлетнего мальчика нашли в лесу на расстоянии в 2,5 километра от дома. У него было диагностировано переохлаждение, в связи с чем ребенок было госпитализирован.

25 июля, по словам матери мальчика, он пропал. На тот момент дома никого не было. По ее словам, незадолго до пропажи ребенок уже так уходил из дома.