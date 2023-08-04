Дело завели после подрыва страйкбольной гранаты в салоне Jaguar в "Москва-Сити" – СМИ

Фото: Следственный комитет РФ

Уголовное дело возбудили против мужчины, который бросил страйкбольную гранату в автомобиль Jaguar в 1-м Красногвардейском проезде. Об этом пишет Агентство "Москва" со ссылкой на источник.

Злоумышленника поймали, им оказался уроженец Бурятии 1989 года рождения. Его обвиняют по статье о хулиганстве.

Инцидент произошел в четверг, 3 августа. Мужчина постучал в окно иномарки. Водитель 1992 года рождения открыл окно и поинтересовался, что ему нужно. В свою очередь, хулиган направил на владельца машины предмет, который был похож на пистолет, а затем достал страйкбольную гранату и сел на пассажирское место.

"В этот момент заявитель вышел из машины, отошел в сторону и вызвал сотрудников полиции. Фигурант пересел на водительское сиденье и пытался завести автомобиль, но этого сделать у него не получилось. После чего мужчина, находясь в салоне автомобиля, разбил левое водительское стекло и вышел. Затем он бросил внутрь автомобиля предмет, схожий с гранатой", – рассказал источник.

Мужчина попытался как можно скорее скрыться с места происшествия. Произошел хлопок. Обошлось без пострадавших.

Уточняется, что преступник не озвучивал никаких требований. Правоохранители забрали у злоумышленника пневматическое оружие, загранпаспорт, деньги и банковские карты, водительские права, а также планшет и телефон фирмы Apple.

О задержании злоумышленника, угрожавшего водителю автомобиля на территории "Москва-Сити" похожим на пистолет предметом, стало известно вечером 3 августа. Сообщалось, что он бросил в машину, предположительно, страйкбольную гранату.

Следователи намерены выяснить, что стало мотивом поступка мужчины. Проводятся следственные мероприятия.



В Москве задержали мужчину, который бросил взрывное устройство в припаркованную машину