Вертолет Московского авиацентра эвакуировал из ТиНАО в больницу 7-летнюю девочку

10:24
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин
Санитарный вертолет Московского авиационного центра эвакуировал из ТиНАО в больницу семилетнюю девочку с различными травмами, сообщает пресс-служба департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Москвы.
Помощь ребенку понадобилась ночью 4 августа. Девочку с различными травмами доставили машиной скорой помощи на вертолетную площадку "Киевский", откуда ее забрала авиамедицинская бригада.
На борту ребенка сопровождали врачи территориального центра медицины катастроф Москвы, которые контролировали состояние пациентки.
Ранее санитарный вертолет доставил в больницу мужчину после падения с высоты. Вечером 17 июля экипаж дежурного санитарного вертолета Московского авиационного центра вылетел в ТиНАО. На вертолетную площадку "Конаково" машиной скорой помощи доставили мужчину 35 лет после падения с высоты", – отмечается в сообщении.
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