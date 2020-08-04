Фото: EPA/TASS/WAEL HAMZEH

Не менее 63 человек стали жертвами взрыва в Бейруте. Об этом сообщает телеканал "Аль-Джазира" со ссылкой на министра здравоохранения Ливана Хамад Хасан.

"Согласно обновленным данным, жертвами взрыва в Бейруте стали 63 человека", – заявил Хасан.

Отмечается, что более 3 тысяч человек получили различные травмы и ранения.

Взрыв случился в районе порта Бейрута. Взрывной волной были выбиты стекла автомобилей и зданий в радиусе нескольких километров от эпицентра. Кроме того, у нескольких домов обрушились фасады.

Причина взрыва на данный момент остается неизвестной. По одной из версий, взрыв произошел в порту на корабле с пиротехникой. Глава службы общей безопасности страны генерал Аббас Ибрагим, в свою очередь, заявил, что причиной случившегося могла стать детонация взрывчатых веществ, долгое время хранившихсяв порту.

Число жертв взрыва в Бейруте увеличилось до 63

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