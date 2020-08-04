04 августа, 23:24
Фото: EPA/TASS/WAEL HAMZEH
Не менее 63 человек стали жертвами взрыва в Бейруте. Об этом сообщает телеканал "Аль-Джазира" со ссылкой на министра здравоохранения Ливана Хамад Хасан.
"Согласно обновленным данным, жертвами взрыва в Бейруте стали 63 человека", – заявил Хасан.
Отмечается, что более 3 тысяч человек получили различные травмы и ранения.
Взрыв случился в районе порта Бейрута. Взрывной волной были выбиты стекла автомобилей и зданий в радиусе нескольких километров от эпицентра. Кроме того, у нескольких домов обрушились фасады.
Причина взрыва на данный момент остается неизвестной. По одной из версий, взрыв произошел в порту на корабле с пиротехникой. Глава службы общей безопасности страны генерал Аббас Ибрагим, в свою очередь, заявил, что причиной случившегося могла стать детонация взрывчатых веществ, долгое время хранившихсяв порту.объявил среду, 5 августа, днем траура.
Число жертв взрыва в Бейруте увеличилось до 63
В Бейруте прогремел мощный взрыв
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