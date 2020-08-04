Подросток, напавший с топором на школу под Саратовом, получил 7 лет колонии

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Подростка, который бросил две бутылки с легковоспламеняющейся жидкостью и ударил топором 12-летнюю девочку, приговорили к семи годам лишения свободы, сообщает РИА Новости со ссылкой на областное управление СК РФ.

"Суд признал достаточными доказательства для вынесения приговора в отношении 15-летнего жителя города Вольска. Ему назначено наказание в виде семи лет лишения свободы с отбыванием наказания в воспитательной колонии", – говорится в сообщении.

В пресс-службе райсуда уточнили, что подростка признали виновным по статье "Покушение на убийство двух и более человек, в том числе заведомо малолетних, совершенное общеопасным способом с особой жестокостью из хулиганских побуждений". Заявленный потерпевшей стороной иск в размере свыше 1 миллиона рублей суд также удовлетворил.

ЧП произошло 28 мая 2019 года в школе № 4 в поселке Большевик города Вольск. 14-летний ученик бросил в класс, где были его одноклассники и учитель, бутылку с легковоспламеняющейся жидкостью. Вторую такую же бутылку он бросил в коридор школы, но пожара не было.

После этого он ударил 12-летнюю ученицу топором по голове. Учащийся попытался сбежать, но его успели поймать и арестовали.