Самолет авиакомпании "Азимут" экстренно сел в Минводах

Самолет Sukhoi Superjet-100 авиакомпании "Азимут" совершил экстренную посадку в Минеральных Водах из-за разгерметизации. Об этом сообщили "Интерфаксу" в органах управления воздушным движением.
По данным агентства, лайнер выполнял рейс из Элисты в Сочи. "Командир связался с диспетчерами и сообщил о нештатной ситуации − разгерметизации салона", − уточнил собеседник агентства. По его словам, тогда было принято решение посадить самолет в Минводах.
На борту находился 81 пассажир. Экстренная посадка прошла благополучно, пострадавших нет.
Эту информацию подтвердили и в аэропорту Минеральных Вод.
Ранее сообщалось, что самолет Sukhoi Superjet 100 авиакомпании "Азимут", следовавший по маршруту Краснодар –Тюмень, совершил вынужденную посадку в Самаре из-за неисправности двигателя. На борту самолета находились 97 человек. Никто из них не пострадал.
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.