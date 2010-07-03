Самолет авиакомпании "Азимут" экстренно сел в Минводах

Фото: ТАСС/Валерий Матыцин

Самолет Sukhoi Superjet-100 авиакомпании "Азимут" совершил экстренную посадку в Минеральных Водах из-за разгерметизации. Об этом сообщили "Интерфаксу" в органах управления воздушным движением.

По данным агентства, лайнер выполнял рейс из Элисты в Сочи. "Командир связался с диспетчерами и сообщил о нештатной ситуации − разгерметизации салона", − уточнил собеседник агентства. По его словам, тогда было принято решение посадить самолет в Минводах.

На борту находился 81 пассажир. Экстренная посадка прошла благополучно, пострадавших нет.

Эту информацию подтвердили и в аэропорту Минеральных Вод.

Ранее сообщалось, что самолет Sukhoi Superjet 100 авиакомпании "Азимут", следовавший по маршруту Краснодар –Тюмень, совершил вынужденную посадку в Самаре из-за неисправности двигателя. На борту самолета находились 97 человек. Никто из них не пострадал.