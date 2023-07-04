15:08Происшествия
Пожар в Столешниковом переулке в Москве локализовали
Фото: телеграм-канал "Москва 24"
Возгорание, произошедшее на кровле нежилого здания в Столешниковом переулке в Москве, локализовано. Об этом сообщает пресс-служба столичного управления МЧС РФ.
"Принятыми мерами в 15:00 пожар локализован", – сообщили в ведомстве.
Информации о жертвах или пострадавших в результате пожара не поступало.
Ранее сообщалось, что в Столешниковом переулке загорелась кровля нежилого здания. Тверская межрайонная прокуратура взяла на контроль установление причин и обстоятельств пожара. На месте происшествия также присутствовал прокурор района Олег Кудрявцев, который координировал работу правоохранительных органов и экстренных служб.
Крыша здания загорелась в Столешниковом переулке в Москве
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