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В результате землетрясения в Азербайджане никто не пострадал – МЧС республики
Фото: depositphotos/fotoadil.mail.ru
В результате произошедшего вечером 3 июля землетрясения в Азербайджане никто из местных жителей не пострадал. Об этом сообщили в МЧС республики.
В ведомстве также добавили, что информации о каких-либо разрушениях в результате подземных толчков не поступало.
Землетрясение магнитудой 5,4 балла произошло в Азербайджане вечером 3 июля. Эпицентр находился в 43 километрах от города Хачмаз. Сильные толчки также ощутили жители Баку.
Кроме того, сообщалось о землетрясении магнитудой 5,9 в Дагестане. Толчки были зафиксированы в 100 километрах от Дербента, в сторону Азербайджана.
Землетрясение магнитудой 5,3 произошло в Азербайджане
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