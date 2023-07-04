В результате землетрясения в Азербайджане никто не пострадал – МЧС республики

Фото: depositphotos/fotoadil.mail.ru

В результате произошедшего вечером 3 июля землетрясения в Азербайджане никто из местных жителей не пострадал. Об этом сообщили в МЧС республики.

В ведомстве также добавили, что информации о каких-либо разрушениях в результате подземных толчков не поступало.

Землетрясение магнитудой 5,4 балла произошло в Азербайджане вечером 3 июля. Эпицентр находился в 43 километрах от города Хачмаз. Сильные толчки также ощутили жители Баку.

Кроме того, сообщалось о землетрясении магнитудой 5,9 в Дагестане. Толчки были зафиксированы в 100 километрах от Дербента, в сторону Азербайджана.

Землетрясение магнитудой 5,3 произошло в Азербайджане