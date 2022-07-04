Два человека погибли при стрельбе на параде ко Дню независимости США близ Чикаго – СМИ

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По меньшей мере два человека стали жертвами стрельбы на параде в Чикаго. Об этом сообщает американский телеканал WGN9.

"Мы получили информацию о том, что по меньшей мере два человека погибли, множество раненых", – объявили ведущие.

Трагедия произошла в городе Хайленд Парк в пригороде Чикаго (штат Иллинойс). Очевидцы сообщили, что нападавший стрелял из боевой стойки и произвел несколько десятков выстрелов.

По предварительной информации, стрелок пока остается на свободе.

В начале июня три человека погибли, 17 были ранены в результате перестрелки у ночного клуба в американском городе Чаттануга, штате Теннесси. По данным правоохранителей, произошедшее было изолированным инцидентом, поэтому дальнейшей угрозы обществу нет.