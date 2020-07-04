Движение на МКАД в районе Битцевского леса восстановлено после ДТП

Движение на внешней стороне МКАД в районе Битцевского леса возобновлено после аварии, сообщается в микроблоге московского транспорта в Twitter.

ДТП произошло утром на 36 километре МКАД. Водитель грузовика не справился с управлением и съехал в парковочный карман, где столкнулся с легковушкой. После этого грузовик съехал в кювет.

Один человек погиб, еще один пострадал. Оба находились в кабине грузовика.

30 июня на 51-м километре Калужского шоссе случилась авария. В результате столкновения с "Газелью" погиб водитель скутера. По предварительным данным, автомобиль совершал поворот, скутер двигался по обочине дороги во встречном направлении.